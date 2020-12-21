وصول 191 ألف طن قمح وفول صويا وسولار لميناء الإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، 5 سفن تحمل 191 ألف طن قمح وفول صويا وسولار قادمة من دول روسيا وأمريكا واليونان، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 75 سفينة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء سجل اليوم نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع، مشيرا إلى تصدير 32 ألف طن بضائع متنوعة وتداول 3396 حاوية.

ولفت شاهين، إلى دخول وخروج 5137 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن خرج قطارين بإجمالي 45 عربة يحملان 2712 طن قمح إلى المطاحن بالمنيا وشبرا.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن جميع الإدارات داخل الميناء تلتزم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منوها أن الجهات المختصة تعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء .