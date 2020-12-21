شاب يغلق فمه بقفل احتجاجا على عدم توفير كشك له في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أغلق شاب فمه بـ"قفل حديدي" واضرب عن الطعام، احتجاجا على عدم توفير كشك له للعمل به، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا، بلاغا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد احتجاج "جمال.ر" 33 عامًا، بداخل مجلس مدينة نجع حمادي، بالاضراب عن الطعام، لحين توفير الكشك الذي طلبه، للعمل به وتوفير لقمة العيش لأسرته.

وأفاد عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن الشاب كان في السجن، وعقب خروجه طالب بتوفير كشك له، وتدرس الوحدة المحلية إمكانية تأجير محل له في عقارات الترعة الضمرانية، بعد بحث حالته.