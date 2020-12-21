أخبار عاجلة

أنا الشاهد: هل تأثر موسم الزيتون في شمال #لبنان بوباء كورونا؟ -
الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
جرحى بانفجار في مدينة ناشفيل الأمريكية -
8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا -
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً -
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جنوب إفريقيا: طفرات كورونا لدينا تشبه الموجودة في بريطانيا

Print
جنوب إفريقيا: طفرات كورونا لدينا تشبه الموجودة في بريطانيا جنوب إفريقيا: طفرات كورونا لدينا تشبه الموجودة في بريطانيا

مصراوي Masrawy

12:30 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

وكالات:

قالت إذاعة SABC، إن طفرة المستجد، المكتشف في جنوب إفريقيا والتي أثارت موجة ثانية من الوباء في البلاد، تشبه في تغيراتها الجينية سلالة الفيروس المكتشفة في بريطانيا، حسبما نقلت اليوم .

ونقلت الإذاعة، عن تقرير حكومي: "تم في الأصل اكتشاف طفرة كوفيد-19، التي نالت اسم- 501.V2 Variant، في جنوب إفريقيا قبل حوالي شهرين وتمت دراستها في مركز أبحاث في مقاطعة كوازولو ناتال. وقامت مجموعة المركز بقيادة البروفيسور توليو دي أوليفيرا بتسليم نتائج عملها إلى منظمة الصحة العالمية، التي بالذات حذرت بريطانيا من وجود طفرة جديدة للفيروس. وقام العلماء البريطانيون، بمقارنة البيانات التي تم الحصول عليها في جنوب إفريقيا مع العينات المتاحة من سلالات جديدة من الفيروس، وتبين لهم تشابهها مع طفرة 501.V2".

حتى الآن، لم يتمكن علماء جنوب إفريقيا، من تقديم وصف كامل ودقيق للصنف الجديد من فيروس كورونا. وقالت أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، في مقابلة يوم الاثنين: "لا يسعنا إلا أن نقول إنه أكثر شراسة. الفيروس ينتشر بشكل أسرع وبالتالي فإن الموجة الثانية في جنوب إفريقيا تنتشر بشكل أكثر حدة من الأولى".

وأشارت إلى أن عدد الشباب بين المصابين يتزايد الآن، وعملية المرض تبقى مستمرة دون أعراض، حتى تبدأ الحالة الخطيرة لدى المريض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

شبكة عيون الإخبارية