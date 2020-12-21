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.. شاهد ما حدث بمطارات لندن وطرقها السريعة

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بعد خروج السلالة الجديدة من كورونا عن السيطرة

بالفيديو .. شاهد ما حدث بمطارات لندن وطرقها السريعة

بدأ سكان العاصمة البريطانية لندن مغادرتها بشكل جماعي بعد قرار تشديد قيود الحركة إثر كشف سلالة جديدة من .

وحسب صحيفة "ديلي ميل"؛ فقد تكدست حشود المواطنين في المطارات ومحطات القطار الرئيسية بالمدينة قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.

وبثت الصحيفة شريط ، كشَف عن التكدس الكبير في مطار هيثرو لندن؛ انتظارًا لرحلات الخطوط البريطانية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، هربًا من العاصمة البريطانية قبل الإغلاق المزمع من قِبَل .

وكانت العديد من دول العالم قد أعلنت وقف الرحلات من وإلى بريطانيا، وآخرها فرنسا التي أغلقت حدودها في وجه المسافرين عبر نفق القنال الإنجليزي.

وتَشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد.

وفي تَحَوّل مفاجئ، ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططًا للسماح للعائلات بالتواصل خلال فترة الأعياد؛ حيث حذرت الحكومة من سلالة جديدة من فيروس كورونا "خارج نطاق السيطرة".

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها؛ وبالتالي فهي أشد عدوى".

بالفيديو .. شاهد ما حدث بمطارات لندن وطرقها السريعة

بالفيديو .. شاهد ما حدث بمطارات لندن وطرقها السريعة

بالفيديو .. شاهد ما حدث بمطارات لندن وطرقها السريعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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