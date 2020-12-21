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طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة

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طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة
الداخلية نفّذت الحكم اليوم في الجاني بمحافظة الخرج وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمن الأسماء

طرفاها سعوديان.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بخلاف وتطورت لرصاصات قاتلة

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الخرج، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / خالد بن فراج بن حماد الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر وصدّق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الإثنين 6 / 5 / 1442 هـ، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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