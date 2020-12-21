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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه جاري وضع تجهيزات خاصة بمطار القاهرة الدولي، لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كاس العالم لليد بالشكل الحضاري، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، ويشارك بها 32 منتخبا، بالإضافة لمشجعي تلك المنتخبات.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن الاستقبال سوف يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية وإستحقاقها لتنظيم البطولة، خاصة أن إقامة البطولة تأتي في ظل ظروف عالمية خاصة بسبب جائحة كورونا، وهو ما يتطلب مجهودات أكبر من أجل الحفاظ على سلامة ضيوف مصر في هذه البطولة.

وأكد محروس على أن التجهيزات تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، خاصة وأن مطار القاهرة الدولي كان قد تم تجهيزه في وقت سابق بـ 46 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الركاب، والكشف عن أي حالات إصابة مشتبه بها، مما يساعد في تسهيل مهمة أطباء الحجر الصحي بالمطار.

وتابع "محروس": "تم إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة ، لأجل الإستعداد لإستقبال الرحلات الجوية ذات الصلة بالبطولة، وبما يضمن إنسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة، وبما لا يؤثر على جداول التشغيل الأخرى لباقي الرحلات"، كما أنه جاري تشكيل فرق من العلاقات العامة لإستقبال وتوديع ضيوف البطولة ولتقديم أي تسهيلات أو استفسارات، مع وضع لافتات بشعار البطولة بأنحاء متفرقة بالمطار، وبما يرسخ الإنطباعات الحضارية عن مصر من خلال مطار القاهرة الذي يعد البوابة الأولى أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن تلك هي المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهى المرة الأولى منذ 2015 التي يتم فيها تنظيم البطولة خارج أوروبا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخبا بدلا من 24 منتخبا في آخر نسخة من البطولة، كما أنها اول بطولة دولية تقام منذ تفشي جائحة كورونا.

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