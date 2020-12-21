صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع احمد عرابي في شبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وربطها بشبكة الطرق القومية.

وأكد محافظ القليوبية، أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بعد تطويره سيكون محورا مروريا للمساعدة في تخفيف الكثافات المرورية بالمدينة، خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

وأوضح المحافظ، أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج"، حتى الطريق الدائري، وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 5.2 كم، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى أيوب مدير مشروعات القليوبية بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس محمد البحقيري استشاري المشروع.