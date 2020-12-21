مشادة بين حرس وزير التعليم العالي ونائب حزب النور.. ومحافظ بني سويف يتدخل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف -حمدي سليمان:

نشبت مشادة كلامية بين النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، وحرس وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، بعد دفع الحرس للنائب ومحاولة إبعاده أثناء زيارة لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المنشآت بالجامعة.

وعلى الفور تدخل الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف واستطاع تهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف التي كادت أن تتطور.

يذكر أن وزير التعليم العالي وضع حجر أساس الجامعة الأهلية ببني سويف، وافتتح المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية.

كما تفقد الوزير ومحافظ بني سويف عددا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الجامعة، والتي شملت مركز الطباعة والنشر، ومجمع الخدمات الطلابية، ووحدة تأمين السيارات، وملحق كلية طب أسنان.