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وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنموية في أسوان

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وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنموية في أسوان وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنموية في أسوان

مصراوي Masrawy

12:15 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة ومشروعات مياه الشرب الجارى العمل فيها بمحافظة أسوان، لمتابعة نسب التنفيذ.

‫وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أن زيارة وزير الإسكان للمدينة ستتضمن تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروع الشريط النهري على مساحة 1050 فداناً، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فداناً، وجرى الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات.

كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى، يجري تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، والممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة المشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالى أسوان.

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