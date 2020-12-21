جامعة سوهاج: إعادة في 10 كليات بالجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج نتائج الجولة الأولى، والتي أسفرت عن إجراء جولة الإعادة بكليات التربية، العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية الرياضية، الحقوق، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التربية النوعية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات اتحاد الطلاب.

وأضاف "عزيز" أن الانتخابات أجريت لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين لـ 7 لجان هي العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية والأسر والجوالة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن اليوم تجرى انتخابات الإعادة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أن، غداً الثلاثاء، ستعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة، يليه الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تضم الدكتور صفا محمود السيد رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور هاني جعفر بكلية التربية الرياضية، الدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، صبري محمد مدير رعاية الشباب، الطالب أبو النصر محمد بالفرقة الثانية كلية الحقوق والطالبة ماري مرقص الفرقة الثانية كلية الآداب.