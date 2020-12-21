إغلاق سوق مواشي و11 منشأة.. الإسكندرية تتصدى لموجة كورونا الثانية - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وشنت الأحياء حملات مكبرة استهدفت الأسواق ومراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تشميع سوق الماشية بمنطقة خورشيد بحي المنتزه أول، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجود تجمعات بالسوق ما يساهم في انتشار العدوى.

بينما جرى إغلاق 11 منشأة بأحياء المنتزه أول وثان، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بواقع 7 مراكز دروس خصوصية، و3 محال "بلاي ستيشن" ومقهى.

ويأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.