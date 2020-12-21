★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية أطلقت مئات الحملات الموسعة لتطهير وتعقيم القرى؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح بركات، في بيان له، قبل قليل، إن الحملات التي أطلقتها المديرية على مدار الأسبوع الماضي بلغت 1243 حملة تطهير وتعقيم شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء.

وأشار وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، إلى أنه جرى تنفيذ 151 حملة لتطهير وتعقيم المبانٍ الحكومية والعامة، و22 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات، بالإضافة إلى 34 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة، و14 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع، و13 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة، فضلًا عن مئات الحملات لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور والمجازر وديوان عام المديرية ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية، جنبًا إلى جنب مع بث الرسائل التوعوية والتثقيفية للتعريف بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.