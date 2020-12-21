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"حالة نفسية".. كشف غموض تغيب طالبة في القناطر الخيرية

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"حالة نفسية".. كشف غموض تغيب طالبة في القناطر الخيرية "حالة نفسية".. كشف غموض تغيب طالبة في القناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

12:00 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، غموض تغيب طالبة 17عامًا مقيمة بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية.

وتبين أنها أصيبت بحالة نفسية، بسبب عدم قدرتها على استيعاب دروسها في الثانوية الأزهرية، وضغط والدها عليها للمذاكرة، فقررت ترك المنزل، أذ خرجت ولم تعد حتى جرى العثور عليها.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا بتغيب الطالبة "يمنى.ط.ح" بالصف الثالث الثانوي الأزهري بقرية الخرقانية التابعة للمركز.

تشكل فريق بحث قاده العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال والد المتغيبة أكد أنها كانت بأحد دروس الفقهية بالقرية، وانتهت منه برفقة زملائها في حوالي الساعة السادسة مساءً، وقامت بتصوير بعض المذكرات، إلا أنها عقب هذا التوقيت اختفت ولم تعد.

وأضاف والد الطالبة أنه حرر محضر رقم 14540 إدارى القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أن ابنته تركت الهاتف المحمول قبل الذهاب للدرس وبعدها اختفت، موضحا أنه لم يكن هناك أي خلاف معها إلا حرصه على حثها للمذاكرة نظرا لثقل المواد التي تدرسها بالثانوية الأزهرية على عكس مثيلتها العامة.

فيما تمكنت أجهزة الامن من تحديد مكان المتغيبة التي تركت المنزل عب إصابتها بحالة نفسية، بسبب أزمتها مع المذاكرة والتحصيل وتعهد والدها بحل المشكلة وحسن رعايتها.

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