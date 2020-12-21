بولندا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا

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مصراوي Masrawy

وارسو- (د ب ا):

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في تغريدة اليوم الاثنين أن بولندا سوف تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا ابتداء من منتصف ليل اليوم(2300 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد في انجلترا.

وطالب نائب وزير الصحة البولندي والديمار كراسكا الذين وصلوا من بريطانيا إلى بولندا خلال الأيام الماضية زيارة أقرب مركز أوبئة للخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وتعد بريطانيا موطن أقلية بولندية كبيرة. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، هناك نحو 700 ألف بولندي يعيشون في بريطانيا، استخدموا حق الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.