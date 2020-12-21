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فرنسا تعمل على خطة لإعادة مواطنيها من بريطانيا

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فرنسا تعمل على خطة لإعادة مواطنيها من بريطانيا فرنسا تعمل على خطة لإعادة مواطنيها من بريطانيا

مصراوي Masrawy

12:16 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

باريس- (د ب أ):

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بيون، اليوم الاثنين إنه من الضروري اتخاذ "إجراءات صارمة بشكل عاجل" لحماية البلاد من سلالة جديدة من متفشية في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيون صرح لراديو برانس انتر بأن إغلاق السفر بين المملكة المتحدة وفرنسا لمدة 48 ساعة سوف يمكِّن السلطات من جمع المعلومات والتنسيق بين الدول.

وقال: "إنها 48 ساعة للقيام بثلاثة أشياء. 48 ساعة لتوضيح المعلومات العلمية وتوفير الشفافية، وهو ما سنفعله. إنها 48 ساعة للحصول على تنسيق أوروبي أفضل.

وأضاف أنه هذا الصباح، هناك اجتماع في بروكسل، والذي طلبنا عقده لمعرفة ما سنفعله بعد هذا الإطار الزمني، مضيفا أن التأخير سيمكن ثالثا من إيجاد حلول للمواطنين الفرنسيين للعودة إلى ديارهم في عيد الميلاد (كريسماس).

وأشار إلى أن المواطنين العائدين سوف يحتاجون إلى إجراء فحوص الكشف عن الإصابة بكورونا.

وقال إن فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا سوف تنسق الأمور.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران لإذاعة يوروب 1 بأن الحكومة تعمل على تنسيق عودة المواطنين الفرنسيين من المملكة المتحدة، وتتوقع معرفة المزيد في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

كما قال إنه إنه من الممكن تماما أن تكون سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر حاليا بالفعل في فرنسا.

وأضاف أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاحات سوف تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة.

كما أشار إلى أن فرنسا سوف تبدأ التطعيم الإثنين المقبل.

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مصراوي Masrawy

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