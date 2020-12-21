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الأمن الاقتصادي: ضبط 4329 قضية متنوعة في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي: ضبط 4329 قضية متنوعة في يوم واحد الأمن الاقتصادي: ضبط 4329 قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:21 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (4329) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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