عبر الإنترنت.. ضبط عاطل لقيامه بتداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل، لقيامه بتداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين"، على شبكة الإنترنت بالإسكندرية .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله من خلال انتحاله صفة موظف بأحد البنوك، وإيهامه بقدرته على مساعدته في إنهاء إجراءات القرض الخاص به، وتمكن من الحصول على بياناته الشخصية وبيانات حسابه لدى البنك، وقام بتفعيل خدمة الإنترنت البنكي الخاص بالشاكي وتحويل مبلغ مالي من حساب الشاكي إلى حساب شخص آخر بذات البنك.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن الحساب الذى تم تحويل المبلغ عليه من حساب الشاكي ( لأحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) ، وأن المتهم يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال بيع العملات الافتراضية (البيتكوين) ، وتداولها على الإنترنت مع العديد من الأشخاص راغبي الحصول عليها وقيامه بالتعامل مع أحد الأشخاص انتحل إسم (المُبلغ) وطلب منه شراء بعض الوحدات من عملات البيتكوين ، حيث قام بتحويلها له على حافظته الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقام المذكور بتحويل قيمة العملات الافتراضية التي حصل عليها من الحساب المستولى عليه والخاص بالشاكي على حسابه بأحد البنوك وقيامه بالفعل بسحب المبلغ .

وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر .

وبمواجهته قرر بأنه يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا فى تداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين" على شبكة الإنترنت وأنه تعرف على شخص على شبكات التواصل الإجتماعى والذى إدعى أنه (المبلغ) وطلب شراء العملات الافتراضية مقابل تحويل ذلك المبلغ إلى حسابه بأحد البنوك، وضبط بحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين أنه يحتوى على (تطبيقات العملات الافتراضية "البيتكوين"- العديد من المحادثات على برنامج الواتس آب بينه وبين الشخص المنتحل صفة المبلغ بشأن تداول العملات الافتراضية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم منتحل صفة المبلغ.