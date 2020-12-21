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بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مواتير الكهرباء والمياه في الإسكندرية

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بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مواتير الكهرباء والمياه في الإسكندرية بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مواتير الكهرباء والمياه في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:13 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات مواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلاً من داخل المزارع بأسلوب "القص" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها في تلك الوقائع لدى عميلهم "عاطل، مقيم بدائرة القسم".

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط عناصر التشكيلات مرتكبي جرائم السرقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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