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ضبط سيدة تُدير عيادة تغذية علاجية بدون ترخيص في القاهرة

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ضبط سيدة تُدير عيادة تغذية علاجية بدون ترخيص في القاهرة ضبط سيدة تُدير عيادة تغذية علاجية بدون ترخيص في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:04 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط إحدى السيدات (مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية، كائنة بدائرة قسم شرطة الجديدة) لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية عبر إحدى القنوات الفضائية فضلاً عن إدارتها العيادة "بدون ترخيص" ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازتها أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعُثر بداخل العيادة على (كمية كبيرة من الأقراص الدوائية وعقاقير عبارة عن "كريمات -زيوت تخسيس -جيل للتخسيس" -جهاز كمبيوتر خاص بالرمد - (12) جهاز طبي) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها .

بمواجهة المتهمة اعترفت بإدارتها العيادة بدون ترخيص ومزاولتها مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازتها أدوية محظور تداولها وبدون تصريح من وزارة الصحة بقصد ترويجها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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