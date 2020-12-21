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إحباط ترويج 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

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إحباط ترويج 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر إحباط ترويج 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

12:03 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن مصنع لتجهيز المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم، دواجن، كبدة، دقيق فاخر، أرز" مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير مدون بها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (2,900 طن "لحوم، دواجن، كبدة" -2,500 طن "دقيق فاخر"-1,250 طن "أرز") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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