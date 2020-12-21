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اتفاقية عمل بين اللجنة النسائية التنموية بإمارة القصيم ومركز الأميرة جواهر

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لتعزيز المجال التطوعي للمرأة وتأهيلها اجتماعيًّا وأسريًّا واقتصاديًّا

اتفاقية عمل بين اللجنة النسائية التنموية بإمارة القصيم ومركز الأميرة جواهر

وقّعت اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم، بمقرها اليوم، اتفاقية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المبادرات المجتمعية والمؤتمرات والندوات والفعاليات التي يقيمها الطرفان لتوسيع نطاق الاستفادة جغرافيًّا، واستفادة أكبر عدد من شريحة المستفيدين المستهدفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الدراسات والاستشارات الأسرية في مجالي العمل الخيري والاجتماعي.

وقّع الاتفاقية عن اللجنة نيابة عن الرئيسة الأميرة عبير المنديل، المديرة التنفيذية للجنة الدكتورة فاطمة الفريحي، وعن المركز نيابة عن رئيسة المركز الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، مديرة المركز مريم اليحيا.

وتتضمن بنود المذكرة التي حددت لمدة سنتين تعزيز المجال التطوعي للمرأة وتأهيلها اجتماعيًّا وأسريًّا واقتصاديًّا؛ تحقيقًا لمفهوم التعاون والشراكة بين الجهات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع.

وباركت رئيسة اللجنة النسائية التنموية الأميرة عبير بنت سلمان المنديل توقيع هذه المذكرة التي تأتي لتعزيز مبدأ التنسيق والتعاون من قِبَل الجميع لتطوير المجالات المرتبطة بالمرأة؛ مؤكدة أهمية الاستفادة من جميع الخبرات والكوادر الخادمة في مثل هذه المجالات؛ مثمنة الجهود التي يبذلها مركز الأميرة جواهر لتعزيز الشراكات بين المؤسسات، سائلة المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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