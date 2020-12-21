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توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات

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توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات
تفقّد عددًا من الأحياء في المحافظة بمرافقة وكيل الإمارة

توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات

تفقد أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من أحياء القريات، في جولة شملت غطي والعقيلة؛ حيث وجّه بأهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وإعادة تأهيل شوارع تلك الأحياء بصفة عاجلة ومراعاة تلبية احتياجات ساكنيها.

واطلع أمير المنطقة، ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها، على مستوى الخدمات والبنية التحتية لتلك القرى، مستمعًا من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عن مخططات تلك الأحياء وطرق تطويرها.

وقد استمع الأمير "فيصل"، من مدير عام النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، إلى شرح عن مخططات تحسين تقاطع طريق غطي عين الحواس مع الطريق الدولي وطريق القريات طريف؛ وذلك ضمن أعمال مبادرة السلامة المرورية، واستعراض أعمال الصيانة على طريق غطي؛ حيث تم تنفيذ طبقة إسفلتية لتحسين جودة سطح الطريق بطول 6 كيلو مترات.

وقد رافق أمير المنطقة، خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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