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ضبط لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

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ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر ضبط لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

مصراوي Masrawy

12:02 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الآداب، من ضبط لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المعلن عن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص (عاطل، 3 سيدات) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة .

وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بتسهيل واستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضاف بإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض

وبمواجهة باقي المتهمات أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة المتهم الأول

ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم كما أمكن ضبط3 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم المذكور محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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مصراوي Masrawy

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