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حبس "مسجل شقي" بتهمة بيع "البانجو" في دمياط

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حبس "مسجل شقي" بتهمة بيع "البانجو" في دمياط حبس "مسجل شقي" بتهمة بيع "البانجو" في دمياط

مصراوي Masrawy

11:56 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الأمن بدمياط القبض على سائق، ومسجل شقي، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على زبائنه في مركز الزرقا، وقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم مركز دمياط، عن تورط "أحمد.س"، "سائق"، في ترويج "البانجو"، واتخاذه من محل إقامته مركزا للتوزيع.

وجرى ضبط المتهم وبحوزته 4 كيلو جرامات من "البانجو"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.

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