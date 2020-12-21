وفاة مواطن بعد مشادة مع طبيب في مستشفى بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

توفي مواطن، صباح اليوم الاثنين؛ بعد مشادة بينه وبين أحد أطباء قسم الاستقبال بمستشفى بلبيس المركزي بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوفاة أحد المواطنين في قسم الاستقبال بعد نشوب مشادة كلامية بينه وأحد أطباء قسم الاستقبال بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى كان في حالة غضب من أطباء المستشفى، قبل أن يمتد الأمر لمشادة بينه وبين أحد الأطباء، لكنه سقط وفارق الحياة، فيما لم تتهم أسرة المتوفى أحد بالتسبب في وفاته، ولا تزال تحريات رجال الأمن جارية.