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الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت
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السبت 26 ديسمبر 2020 12:06 مساءً
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟
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السبت 26 ديسمبر 2020 12:04 مساءً
جرحى بانفجار في مدينة ناشفيل الأمريكية
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السبت 26 ديسمبر 2020 12:01 مساءً
8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير
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السبت 26 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - أسهل واسرع طريقة لعمل قلقاس الخلاط باللحمة
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 21 ديسمبر 2020 12:11 مساءً
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