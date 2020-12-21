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غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ"التكتم" على سلالة كورونا الجديدة

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غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ"التكتم" على سلالة كورونا الجديدة غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ"التكتم" على سلالة كورونا الجديدة
مخاوف من ارتفاع في الإصابات وعدم إمكانية فتح المدارس بعد موسم الأعياد

غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ

أعرب مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي، عن غضبه من عدم إعلان بريطانيا عن السلالة الجديدة من كورونا؛ رغم علمها بذلك منذ سبتمبر؛ مما سيدفع إيطاليا إلى إغلاق صارم للغاية.

وقال ريتشاردي في تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الاثنين: إن "السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بسرعة أعلى بنسبة 70- 80%"؛ مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات البريطانية فإن "الفيروس لديه 3 طفرات لاختراق الغشاء المخاطي للأنف بشكل أفضل".

وقال مستشار وزير الصحة الإيطالي وفق " اليوم": إنه "في هذه الظروف سيكون من الصعب إعادة فتح المدارس في 7 يناير، لا سيما في ظل خطر حدوث زيادة جديدة في الإصابات خلال فترة الأعياد".

وأوضح أن "وقف الرحلات إن تم تطبيقه من قِبَل دولة واحدة فقط؛ فلن يكون ذا فعالية، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء أوروبا"، وقال: "نأسف لأن البريطانية حذرتنا الآن فقط. أخبرنا زملاؤنا في المملكة المتحدة بأن الطفرة لن تؤثر على اللقاح، لكنها تسبب تضاعف عدد الإصابات تقريبًا". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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