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"المؤسس للإبل 5".. الكويتي "الدبوس" يحتكر أوائل فرديات "دق الصفر"

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"المؤسس للإبل 5".. الكويتي "الدبوس" يحتكر أوائل فرديات "دق الصفر" "المؤسس للإبل 5".. الكويتي "الدبوس" يحتكر أوائل فرديات "دق الصفر"
بينما حقق "السبيعي" المركز الثالث وجاء "الدوسري" في الرابع والخامس

احتكر المواطن الكويتي دبوس مبارك الدبوس، الأوائل في شوط فرديات دق الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامس.

وأظهرت نتائج لجنة التحكيم النهائية التي أعلنها نادي الإبل، حصول فرديات دبوس الدبوس على المركزين الأول والثاني؛ بينما حقق المواطن تركي محمد السبيعي المركز الثالث، وجاء في المركزين الرابع والخامس المواطن شبنان بن فهد الدوسري.

يُذكر أن الدبوس اسم كبير في عالم الإبل وخاصة لون الصفر؛ حيث حقق في النسخة الماضية "الرابعة"، المركز الأول في شوط بيرق المؤسّس، كما خطف شوط نخبة النخبة في النسخة نفسها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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