تفريغ 2800 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الأثنين، السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو، وذلك لتفريغ 2800 طن رخام بالميناء.

وأضافت في بيان لها، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4، ومتواجد على الأرصفة 6، ومن المنتظر دخول 4، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 2، ومتواجد على الأرصفة 2 ومن المنتظر دخول واحدة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة واحدة أخرى.

وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.