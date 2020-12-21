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شرطة مكة: توقيف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية بجدة

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شرطة مكة: توقيف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية بجدة شرطة مكة: توقيف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية بجدة
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة

شرطة مكة: توقيف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية بجدة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهم.

وقال "الغامدي": المتهمون أربعة مواطنين "ثلاثة رجال وامرأة" تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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