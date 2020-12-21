ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5372 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2048 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و206 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و43 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.