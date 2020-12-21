أخبار عاجلة

الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
جرحى بانفجار في مدينة ناشفيل الأمريكية -
8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا -
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً -
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا -
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

Print
ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

مصراوي Masrawy

11:47 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5372 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2048 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و206 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و43 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية