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سقوط عصابة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين في القاهرة

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سقوط عصابة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين في القاهرة سقوط عصابة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين في القاهرة

مصراوي Masrawy

11:41 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في القاهرة.

كان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من "عامل، مقيم بدائرة القسم"، بأنه حال سيره بدائرة القسم اعترضت طريقه سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص قاموا باستيقافه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها بدعوى فحصه، واستولوا منه على (مبلغ مالي) ووضعوهم داخل مظروف ثم أجبروه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مُستأجرة"، وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، سائقيَن "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للطبنجة الصوت لإيهام ضحاياهم بأنهم من رجال الشرطة والسلاح الناري بقصد الدفاع، وأنهم قاموا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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