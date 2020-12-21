محافظ شمال سيناء يعتمد جدول امتحانات الفصل الأول

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم في بيان رسمي عن اعتماد اللواء، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجاري 2020/2021، والتي تبدأ إعتبارًا يوم التاسع من يناير المقبل.

وصرح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل وتستمر لمدة 9 أيام، بينما ستبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية يوم السب الموافق 9 يناير المقبل ولمدة 10 أيام، وستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي ثالثة إعدادي مهني يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، بينما ستبدأ امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية ثالثة إعدادي عام يوم الخميس 21 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

لفت وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، سيتم تحديدها بمعرفة وزارة التربية والتعليم، بينما امتحانات النقل للثانوية الفنية ستبدأ يوم السبت 9 يناير المقبل ولمدة 16 يومًا.

قال وكيل الوزارة، أن امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية نقل سمعي ونقل بصري والمرحلة الثانوية نقل سمعي ستبدأ يوم السبت 16 يناير ولمدة 8 أيام، بينما تبدأ امتحانات ثالثة اعدادي أمل و ثالثة إعدادي بصري يوم الخميس 21 يناير ولمدة 6 أيام.

أوضح وكيل الوزارة، أن جميع الامتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف تتم قبل بدء الامتحان التحريري، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل.

وتابع وكيل الوزارة، إلى أنه لن تعقد امتحانات أيام الأربعاء 6 يناير والخميس 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثلاثاء 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس والخميس 28 يناير بمناسبة عيد الشرطة.