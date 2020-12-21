أخبار عاجلة

الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
جرحى بانفجار في مدينة ناشفيل الأمريكية -
8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا -
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً -
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا -
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى حتى 27 ديسمبر

Print
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية حتى 27 ديسمبر طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى حتى 27 ديسمبر

مصراوي Masrawy

11:29 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

دبي/ أبوظبي- ( د ب أ):

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق الرحلات من وإلى المملكة العربية ابتداء من اليوم وحتى يوم 27 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مطار دبي مقرا لإنطلاق رحلاتها، أنها اتخذت هذا الاجراء بسبب إغلاق الحدود، وحسب توجيهات السلطات السعودية.

وأضافت في بيان: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا".

وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أنها ستعلق، بشكل فوري كل رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تصل إليها في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها في بيان اليوم ، إنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19).

وكانت السلطات السعودية أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية