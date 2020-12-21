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تشمل أنشطة ترفيهية وسياحية تناسب جميع أفراد العائلة والفئات العمرية المختلفة

في إطار برامج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى تنمية السياحة والترفيه بالمملكة على شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء، انطلقت من 10 ديسمبر الجاري فعاليات "عالم اللحظات" بالمدينة الاقتصادية ضمن موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، التي تتضمن أنشطة ترفيهية وسياحية تناسب جميع أفراد العائلة والفئات العمرية المختلفة، تم توزيعها على عدة مناطق داخل المدينة.

وتشمل المناطق منطقة (ممشى الشاطئ) التي تضم جلسات عائلية خارجية ومطاعم محلية وعالمية على الواجهة البحرية، إضافة إلى ألعاب متنوعة للأطفال ومهرجان وسباقات ترفيهية، ومنطقة (قناة المارينا) التي تشمل قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة، ومنطقة (محمية لاجونا) التي تتميز بأنشطتها الشيقة، وتضم: شاطئ بيور للسباحة، وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس وقوارب التجديف والدبابات البحرية، إضافة إلى (مغامرات لاجونا) كركوب الخيل على الشاطئ وركوب الدراجات النارية الرباعية ومركبات الدفع الرباعي، ومنطقة (البيلسان) بمرافقها البحرية، مثل (شاطئ يام)، (نادي البيلسان لليخوت والرياضات المائية) والتي تتيح فرصة الاستمتاع بجولات القارب في القناة المائية، ورحلات للسباحة والغوص وصيد الأسماك.

من جهته، عبّر مازن باحمدين، رئيس قطاع السياحة والترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بالتعاون المتواصل والمشترك مع الهيئة السعودية للسياحة لتمكين وتشجيع السياحة الداخلية، والذي يأتي ضمن مساعي المدينة للإسهام في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة وتنويع النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة. حيث تعد المدينة اليوم إحدى الوجهات السياحية العصرية على البحر الأحمر؛ نظراً لما تملكه من إمكانات وبنى تحتية متطورة، فضلاً عن المرافق الاجتماعية والترفيهية المختلفة ذات المعايير العالمية".

وأشار باحمدين؛ إلى أنه من خلال إطلاق مبادرة "عالم اللحظات" في هذا الفصل من العام سيتاح للجميع زواراً وسكاناً فرصة الاستمتاع بأجواء فصل الشتاء وبالأنشطة المختلفة والمتنوعة، التي تم توزيعها على المناطق المخصصة لكل فعالية داخل المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أطلقت فعاليات "تنفس التركواز" ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس"، بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة كإحدى الوجهات السياحية الجذابة في المملكة، خلال الفترة من 23 يوليو حتى 30 سبتمبر2020م، الذي شهد عديداً من الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة الموجهة لجميع شرائح المجتمع من أفراد وعائلات ومجموعات من مختلف الفئات العمرية.