"سابك" تكشف عن استراتيجية أعمال الحديد عقب "كوفيد-19"

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خلال مشاركتها كراعٍ بلاتيني لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب

كشفت "سابك"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الكيماويات المتنوعة وإحدى أبرز منتجي الحديد والصلب، استراتيجية أعمال الحديد والصلب لما بعد "كوفيد-19"، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه السوق.

جاء ذلك خلال مشاركتها، راعيًا بلاتينيًّا، في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب الذي عُقد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، ويعد أكبر اجتماع سنوي لمنتجي الحديد والصلب في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس شركة "حديد" المملوكة بكاملها لـ"سابك"، المهندس صلاح بن أحمد الأنصاري، أن الشركة اتخذت إجراءات وقائية إضافية عبر مرافقها لضمان استمرار الأعمال وتعزيز موثوقية الإمدادات لزبائنها في الأسواق المحلية والعالمية؛ مشيرًا إلى أنها واصلت تصدير منتجاتها إلى جميع الوجهات الدولية دون انقطاع أثناء انتشار الجائحة.

وأفاد "الأنصاري" بأن استراتيجية أعمال حديد سابك تركز على تنويع إمدادات المواد الخام، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في تصنيع منتجات متميزة ذات قيمة مضافة لتعزيز ميزة الشركة التنافسية والحفاظ على مكانتها في السوق؛ مؤكدًا أن استراتيجية أعمال حديد ،سابك في مجال الحديد والصلب تركز على توسيع سلسلة صناعاتها من خلال تكامل المواد الخام في قطاع الصناعات الأولية.

وطرح رئيس شركة "حديد" رؤيته حول استراتيجيات المملكة خلال فترة تفشي الجائحة التي كان لها تأثير إيجابي على صناعة الصلب؛ مثنيًا على إعلان الحكومة السعودية عن حِزَم مالية لدعم القطاع الخاص والأفراد أثناء الجائحة وبعدها، مثل تأجيل الرسوم الحكومية والتركيز على المحتوى المحلي.

وتناول المؤتمر مستجدات السوق والاتجاهات التي تؤثر على صناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط وتوقعات عام 2021م، وأحدث التطورات في تقنيات صناعة الصلب ودورها في قيادة الفعاليات التشغيلية وتعزيز صناعة الحديد الصديق للبيئة.

وقد حضر المؤتمر العديد من المهتمين حول العالم، وأتيحت الفرصة للمستثمرين والمصنعين للاستماع إلى آراء المستخدمين النهائيين حول مصادر الطلب الحالي والمستقبلي، وتقويم أحدث تقنيات صناعة الصلب وإيجاد حلول مناسبة التكلفة.

يُذكر أن "سابك" أقامت جناحًا افتراضيًا مميزًا على هامش المؤتمر، عرضت فيه منتجاتها المعدنية التي توردها تحت علامتها التجارية "حديد".