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إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم في شبين الكوم بالمنوفية

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إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم في شبين الكوم بالمنوفية إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم في شبين الكوم بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:26 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم على مساحة 1600 متر تقع على بحر شبين الكوم وطريق عاصم حما بجوار كوبرى المشاة.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لذوي الهمم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، ومؤكدًا حرصه بالتواصل الدائم والفعال معهم، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم.

وكلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بوضع تصور للحديقة وسرعة البدء في التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، وبذل كافة السبل لممارسة حياتهم الطبيعية دون عناء.

يذكر أن محافظ المنوفية سبق وخصص ماكينة صراف آلي لذوي الهمم بالحديقة الموجودة أمام الفرع الرئيسي بمدينة شبين الكوم، بالتنسيق مع البنك الأهلي كخطوة جادة لدعمهم.

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