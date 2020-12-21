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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركتي مصر للطيران وطيران الخليج البحرينية، عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز بينهما مما يوفر المزيد من فرص السفر لركاب الشركتين، وبموجب الاتفاقية تضيف طيران الخليج رمزها "GF" على 5 وجهات داخلية لمصر للطيران وهي أسوان وأسيوط والغردقة والأقصر وشرم الشيخ ، كما تسمح الاتفاقية بتوسيع خيارات السفر المتكاملة لركاب طيران الخليج ومصر للطيران، بما في ذلك إتمام إجراءات السفر حتى الوجهة النهائية.

صرح القبطان وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: نرحب بإتفاقية المشاركة بالرمز بين الشركتين، واضاف يتمتع الركاب بخيارات أكثر مرونة للرحلات الجوية، بالإضافة إلى الشعور بالاطمئنان مع جميع الإجراءات والاحترازات للامن والسلامة والصحة الإضافية المعمول بها لضمان رحلات آمنة.

ومن جانبه، قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون، وتوطيد العلاقات وبذل جهد أكبر لتقديم خدمة أحسن للركاب، وأضاف من هذا المنطلق فإن الشركتين عملا على منح ركاب طيران الخليج إمكانية السفر على رحلات مصر للطيران الداخلية، والاستمتاع بأعلى درجات الراحة والخدمة والإجراءات الإحترازية الخاصة بالسلامة والصحة على متن طائرات الشركة.