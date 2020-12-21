500م فقط عن المنازل.. "مصانع الخرسانة" تقض مضاجع "دغارير صامتة"

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فيما طالب الأهالي بتطبيق "قرار مجلس الوزراء" القاضي بمعالجة أوضاعهم

شكا سكان قرية حاكمة الدغارير التابعة لمحافظة صامطة ، من الضرر الواقع عليهم من أربعة مواقع داخل حدود القرية لمصانع البلوك والخرسانة.

و أوضحوا أن موقعين كبيرين لهذه المصانع متجاوران في المدخل الرئيس للقرية من الطريق العام "أحد المسارحة - صامطة"، ومصنع تحت الإنشاء حالياً ويقع على مدخل الحزام الشمالي للقرية الذي لم يكتمل إنشاؤه من سنوات عدة، ومصنع تم تحديده في الجهة الغربية من القرية ومجاور لملعب القرية، وهي تبعد جميعها بمسافة تقدر بـ500 متر فقط عن منازل المواطنين والمقيمين.

وقال الأهالي: "هذه المصانع تصدر منها الأدخنة والغبار ما يسبّب تحفيز الأمراض الصدرية لأبناء القرية وما تمثله كذلك من خطورة على جميع مَن يرغب في الدخول للقرية والقرى التي تليها لأنها المنفذ والطرق الوحيدة لهم".

وبيّنوا أنه يفترض أن يتم اختیار مكان مناسب لها بعيداً عن السكان حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل ما ينتج منها من أذى.

وتابعوا: "أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية تمنع إنشاء مثل هذه الأنشطة الصناعية داخل القرى والأحياء السكنية؛ وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (۱۸۱) الذي يقضي بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية؛ حيث شدد القرار على الجهات المعنية بعدم السماح للترخيص أو الإنشاء أو التشغيل لأي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية".