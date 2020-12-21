صور.. وزير التعليم العالي يضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل، والتي تأتي ضمن 10 جامعات قد وافق عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر وضع حجر الأساس اللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد مدير الإدارة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية ، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضةا.

واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة والتي يجري إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدانا شرقي النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة.