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إصابة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي السابق بفيروس كورونا

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إصابة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي السابق بفيروس كورونا إصابة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي السابق بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:03 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى بنها التعليمي، اليوم الإثنين، إصابة نائب مدير المستشفى السابق، وطبيب الجراحة الدكتور "ط.ع"، بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزه بالمستشفى لتقديم الرعاية الصحية له.

وكان النائب الدكتور إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، والأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر، أعلن إصابتة بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب النائب منشورًا قال فيه «حرارة وصداع، وتكسير في الجسم أعراض كورونا، ربنا يشفيني إحنا وجميع المرض».

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