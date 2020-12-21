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محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات منتصف العام

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محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات منتصف العام محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات منتصف العام

مصراوي Masrawy

11:02 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جدول امتحانات نصف العام يناير 2021 على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم، على ضرورة الاستعداد التام، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة، لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى .

من جانبه أوضح الدكتور سيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي، ستبدأ يوم الإثنين 4 يناير، وحتى الثلاثاء 5 يناير، والصف الثالث الابتدائي المجتمعي ستبدأ يوم الإثنين 4 يناير وحتى الاربعاء 6 يناير، والصف الرابع الإبتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل وحتى الإثنين 18 يناير 2021.

وأضاف أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 18 يناير، وستبدأ اختبارات الصف السادس الإبتدائي يوم الإثنين الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير، وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وأوضح "الفيومي"، أن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ يوم السبت الموافق 9 يناير، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

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