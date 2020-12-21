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كورونا في : تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

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كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية كورونا في : تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

مصراوي Masrawy

11:08 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 493 حالة وفاة و 29350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في منذ ظهور بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 877727 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51351 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و 295362 شخصا، بينما لا تزال هناك 531014 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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مصراوي Masrawy

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