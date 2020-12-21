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مصادر طبية روسية تنتقد قرارات وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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مصادر طبية روسية تنتقد قرارات وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة مصادر طبية روسية تنتقد قرارات وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

11:03 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

موسكو- )أ ش أ(:

انتقدت مصادر طبية روسية قرار بعض البلدان الأوروبية بوقف حركة الطيران مع بريطانيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة من المستجد، واصفة القرار بـ "غير المعقول".

وقال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن الفيروسات كانت تتحور في الماضي وستتحور مستقبلا، وتحور فيروس "ووهان" أكثر من مرة.

ونقلت قناة ( اليوم) عن مياسنيكوف قوله "إن السياسيين يتخذون قرارات دون الاعتماد على الواقع، أما الفيروسات فتستمر في التحور"، مضيفا أن السلالة الجديدة توجد هناك منذ سبتمبر الماضي، وقد انتقلت خارج الحدود البريطانية فعليا منذ زمن.

وأضاف الطبيب أن الفيروس لا يزال يتحور مرورا بأجهزة المناعة للكثير من الناس، مشيرا إلى أن اللقاحات والأدوية التي وضعها العلماء فعالة ضد الفيروس الأولي وطفراته على حد سواء.

يذكر أن السلطات البريطانية اكتشفت مؤخرا سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأعلنت أنها أسرع انتشارا وأقوى عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%.

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مصراوي Masrawy

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