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8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير
-
السبت 26 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 21/12/2020
DMC
DMC
الاثنين 21 ديسمبر 2020 11:09 صباحاً
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