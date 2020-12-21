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الملحقية في أمريكا لمَن لديهم رحلات من المبتعثين: أبقوا في أماكنكم حتى رفع التعليق

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الملحقية في أمريكا لمَن لديهم رحلات من المبتعثين: أبقوا في أماكنكم حتى رفع التعليق الملحقية في أمريكا لمَن لديهم رحلات من المبتعثين: أبقوا في أماكنكم حتى رفع التعليق
دعتهم إلى إعادة جدولة رحلاتهم والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية

الملحقية في أمريكا لمَن لديهم رحلات من المبتعثين: أبقوا في أماكنكم حتى رفع التعليق

دعت الملحقية الثقافية في أمريكا المبتعثين ممّن لديهم رحلات خلال فترة تعليق الرحلات، إلى البقاء في أماكنهم حتى رفع التعليق وقيامهم بإعادة جدولة رحلاتهم.

وقالت الملحقية، صباح اليوم، عبر تويتر: نظراً للقرار الصادر بشأن تعليق جميع الرحلات إلى المملكة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، نهيب بكل أبنائنا المبتعثين ممّن لديهم رحلات خلال فترة التعليق وأُلغيت البقاء في أماكن وجودهم حتى رفع التعليق وقيامهم بإعادة جدولة رحلاتهم، والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية.

وأمس صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة، كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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