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تنظم زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج

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تنظم زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج تنظم زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:54 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتنسيق مع محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، زفاف جماعي لعدد من الشباب والفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير إن الاحتفالية تأتي تأكيدًا من مؤسسة صناع الخير للتنمية على تعاونها مع محافظة سوهاج في تقديم الخدمات النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين بالمجتمع في مختلف المجالات.

وأضاف مدير المشروعات بصناع الخير أن الاحتفالية سيجرى تنظيمها لأول مرة لدعم المقبلين على الزواج من الفتيات والشباب ذوي الإعاقة، ليواكب ذلك احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح "عبدالجليل" أنه مؤسسة صناع الخير ستمنح شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة، لدعمهم في تأسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة، وذلك ضمن مبادرة "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات.

وأشار "عبدالجليل" إلى أنه من المقرر أن يحضر الزفاف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية، عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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