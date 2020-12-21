إصابة 8 أشخاص خلال مشاجرة في صدفا بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص، في مشاجرة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية كيمان سعيد بمركز صدفا فى أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن نشوب مشاجرة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية كيمان سعيد، ووجود مصابين.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "عدلى.م.ب" 70 عامًا، و"يوسف. ر. ر" 27 عامًا، و"ايمن. ح. ب" 53 عامًا، و"شنودة. ا .ح" 22 عامًا، و"احمد. س. ع" 41 عامًا، و"وليد. خ.هـ" 27 عامًا، و"محمد. س. ع" 27 عامًا، و"محمد. ي. س" 3 سنوات.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.