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قرقاش :تشكيل اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية

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قرقاش :تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية قرقاش :تشكيل اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية

مصراوي Masrawy

10:41 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

أبوظبي- (أ ش أ):

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الإثنين أن تشكيل اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية لهذا العام.

وقال قرقاش ، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر اليوم، " تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠"

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ـ حسبما أفادت قناة "العربية" أن " الجهود الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".

وأعتبر قرقاش ، أن المبادرة باتت الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.

وكان الوزير الإماراتي أكد الأسبوع الماضي أن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، معربا عن أمله في نجاح الجهود السياسية للسعودية والأمم المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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