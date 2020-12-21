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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران، ركابها المتجهين الي السعودية، والذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة المنورة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

وذلك بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ، بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ، ابتداء من اليوم الاثنين، ولمدة أسبوع قابل للتمديد.