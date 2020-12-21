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بسبب وقف الرحلات.. للطيران تطالب ركاب بالاتصال بخدمة العملاء

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بسبب وقف الرحلات.. مصر للطيران تطالب ركاب السعودية بالاتصال بخدمة العملاء بسبب وقف الرحلات.. للطيران تطالب ركاب بالاتصال بخدمة العملاء

مصراوي Masrawy

10:52 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة للطيران، ركابها المتجهين الي ، والذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة المنورة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

وذلك بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ، بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ، ابتداء من اليوم الاثنين، ولمدة أسبوع قابل للتمديد.

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